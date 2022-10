La Fiorentina Femminile torna alla vittoria sotto gli occhi di Commisso e si porta al secondo posto

Sotto gli occhi del Presidente viola Rocco Commisso, la Fiorentina Femminile di Patrizia Panico torna alla vittoria dopo l’ultima sconfitta, che era costata il primato alle ragazze gigliate.

Le viola, partono subito bene nella prima frazione di gara e vanno a segno prima con Parisi, poi con Sabatino che realizza un calcio di rigore. La squadra di coach Panico, si trova attualmente in seconda posizione in classifica ad un punto dalla capolista Inter, a quota 13. Sono quattro i successi in cinque gare in questo inizio di stagione per la Fiorentina Femminile.