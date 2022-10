La Fiorentina femminile vince anche contro la Samp e si conferma capolista

Bella vittoria in rimonta per la Fiorentina femminile di Patrizia Panico contro la Sampdoria. Tre punti che arrivano grazie alla rimonta delle ragazze viola, che al Bozzi erano andate in svantaggio al 14esimo con un gol della blucerchiata Gago. Nel secondo tempo l’uno due decisivo della Fiorentina con Boquete prima e Mijatovic poi, che in due minuti (71′ e 72′) ribaltano la gara e consegnano i tre punti alla squadra gigliata.

Fiorentina prima in classifica a18 punti, a più tre sulla Roma seconda (ma con una partita in meno).