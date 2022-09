La Fiorentina Femminile vince ancora e vola in testa alla classifica da sola a punteggio pieno

Terza vittoria consecutiva per la Fiorentina Femminile, che batte 2-1 il Parma e vola in testa alla classifica a punteggio pieno. Le ragazze viola sono passate in vantaggio dopo tre minuti con un rigore di Kajan, poi nella ripresa hanno subito il pareggio da parte di Martinovic.

Tempo tre minuti, però, che la Fiorentina è tornata avanti con un tap in di Catena dopo che Monnecchi aveva colpito la traversa su cross di Mijatovic. Con la Roma fermata dalla Juve, le viola salgono dunque al primo posto in solitaria in attesa di affrontare proprio le giallorosse in trasferta nel prossimo turno.