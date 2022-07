La Fiorentina Femminile vince la prima amichevole del ritiro di Moena

Al termine della prima settimana di ritiro, quest’oggi a Moena, la Fiorentina Femminile di Patrizia Panico ha svolto la prima amichevole ufficiale della stagione 2022-2023. Le ragazze gigliate nella prima uscita stagionale rifilano una cinquina all’under 17 del Fiemme Cavalese: nel 5-0 vanno a segno Cafferata, Giacobbo, Monnecchi e Huchet, autrice di una doppietta.

La squadra gigliata, che resterà in Trentino fino a domenica prossima, ha in programmazione altre due amichevoli. La voglia di stupire, e dimenticare l’ultima deludente stagione, è tanta ed il mercato estivo ne è una testimonianza. Alla prima giornata contro il Milan, in programma nell’ultimo weekend di Agosto, manca meno di un mese e la Fiorentina è determinata a partire con il piede giusto.