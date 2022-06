La Fiorentina Femminile vorrebbe ancora Giacinti, ma la Roma ha raggiunto l’accordo con l’attaccante

La Roma Femminile si trova costretta a rispondere ai colpi degli altri top club italiani in vista della prossima stagione. Con l’arrivo di Beerensteyn alla Juventus e Asllani al Milan, il club giallorosso è deciso a puntare su Valentina Giacinti, attaccante in uscita dal Milan che ha giocato l’ultima parte della scorsa stagione in prestito alla Fiorentina.

Proprio il club viola vorrebbe trattenerla un altro anno in prestito, ma ha poche speranze visto che la classe ‘94 avrebbe già un accordo con le capitoline, che dovrebbero annunciarla ufficialmente all’inizio del prossimo mese.