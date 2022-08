La Fiorentina ferma la macchina da gol del Napoli e pareggia per la terza volta in sette giorni

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina- Napoli 0-0

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta (68′ Igor), Biraghi (78′ Terzic); Bonaventura (68’Maleh), Amrabat, Barak; Ikoné (57′ Kouame), Jovic, Sottil (78′ Saponara).

90’+3 Finisce qui la gara. La Fiorentina pareggia contro il Napoli per la terza volta in una settimana 0-0 dopo i risultati a rete inviolate contro l’Empoli in campionato e in Conference League contro il Twente. I partenopei avevano segnato fino a questa gara 9 gol in due partite.

90’+2 Cartellino giallo per ‘Ndombele in seguito a un’entrataccia su Maleh.

90’+1 Parapiglia in campo dopo un fallo di Mario Rui su Kouame, l’arbitro va a riportare la calma tra i giocatori.

90’ Saranno tre i minuti di recupero.

81′ Ammonito Raspadori per aver trattenuto Amrabat mentre stava ripartendo.

87′ Saponara in area cerca un tiro senza tante pretese che esce lentamente sul fondo.

85′ Contropiede della Fiorentina avviato da un suntuoso Amrabat in fase di ripartenza, che poi serve però un po’ corto Saponara sull’altro lato dando così tempo ad Anguissa di andare a chiudere l’azione.

82′ Azione del Napoli con Politano che va a servire Raspadori, buon tiro dell’ex Sassuolo neutralizzato in parata da Gollini!

78′ Cambi anche nella Fiorentina: escono Biraghi e Sottil, tocca a Terzic e Saponara.

76′ Altro doppio cambio nel Napoli: escono Osimhen e Lobokta, vanno in campo l’ex viola Simeone e Ndombelè.

75′ Maleh in area pennella per Sottil che arriva al tiro da sinistra, para comodamente Meret sul primo palo.

73′ Cross in area raccolto da Jovic di testa, para Meret.

70′ Sostituzione nel Napoli: Spalletti toglie Lozano e mette Politano in attacco.

68′ Doppio cambio per la Fiorentina: escono Quarta e Bonaventura, vanno in campo Igor e Maleh.

67′ Ammonito Jovic per fallo commesso su Anguissa.

65′ Prova ad andar via con il pallone Raspadori, lo ferma in modo puntuale Quarta.

62′ Azione della Fiorentina avviata da un velocissimo Kouame, con Barak che va poi al tiro non trovando per pochissimo lo specchio della porta.

61′ Doppio cambio nel Napoli: escono Zielinski e Kvaratskhelia, vanno in campo Elmas e Raspadori.

60′ Entrataccia di Quarta su Lozano, ammonito il difensore centrale viola.

57′ Cambio nella Fiorentina: esce Ikone, Italiano si gioca la carta Kouame.

54′ Ci prova con una conclusione da sinistra Biraghi, para e blocca il pallone Meret.

52′ Va al tiro con l’esterno Bonaventura, il pallone finisce fuori di parecchio dalla porta difesa da Meret.

50′ Altra azione d’attacco del Napoli, con Lozano che si mangia un gol di testa in area piccola. La Fiorentina deve ricompattarsi in difesa!

49′ Va al tiro di prima intenzione Kvaratskhelia ma non centra il bersaglio.

47′ Rrahmani ci prova di testa in area sugli sviluppi di un calcio di punizione, pallone che finisce alto.

46′ Inizia il secondo tempo!

45’+2 Finisce qui il primo tempo: 0-0 tra Fiorentina e Napoli, non sono mancate le occasioni per entrambe le squadre e anche alcuni errori in fase di costruzione e finalizzazione.

45′ Saranno due i minuti di recupero.

44′ Quarta sbaglia facendo un retropassaggio cortissimo per Gollini, salva poi Milenkovic concedendo punizione al Napoli non finalizzata da Mario Rui.

42′ Va a segno Osimhen dopo una smanacciata di Gollini in area, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

39′ Biraghi prova una via di mezzo tra il tiro e il cross per vie centrali, pallone che va a spegnersi sul fondo.

36′ Che occasione sprecata da Sottil! Fa tutto bene, va via in velocità, punta l’uomo in area ma va al tiro strozzato e debolissimo regalando il pallone a Meret quando c’era Barak pronto ad essere servito.

34′ Malinteso tra Biraghi e Quarta, con il primo che recupera un buon pallone vicino al fallo laterale buttato però fuori subito dopo dal secondo in fase di passaggio.

31′ Colpo di testa in area di Di Lorenzo, il pallone perde velocità sul rimbalzo e termina sul fondo.

30′ Ritmi un po’ calati adesso in campo, con il Napoli che prova a movimentare il gioco facendo possesso palla.

26′ Fiorentina che staziona in zona d’attacco: Biraghi va due volte al cross ma l’azione sfuma poi sull’altro lato con la difesa del Napoli che recupera subito sum Ikone.

23′ Doppia occasione per la Fiorentina! Ci prova prima Sottil con un tiro rasoterra in porta respinto da Meret, sul quale va poi a concludere Bonaventura da fuori con un diagonale che finisce fuori di poco!

20′ Sottil lotta vicino alla bandierina del calcio d’angolo contro Anguissa e Kim, ma alla fine conquista soltanto rimessa laterale.

18′ Ammonito per proteste il tecnico del Napoli Luciano Spalletti.

17′ Occasione sottoporta per il Napoli che va alla conclusione con Osimhen murata da Milenkovic. Nell’azione seguente bravo anche Amrabat che riesce a contrastare Anguissa in pressing.

15′ Si intensifica la lotta a centrocampo, dove Di Lorenzo rifila una gomitata involontaria a Sottil fermando così il gioco.

11′ Squadre ancora in fase di studio reciproco, con Sottil che cerca sempre di alimentare l’azione partendo sulla fascia di sua competenza.

8′ Fiorentina che prova a rendersi pericolosa in attacco con il cross di Biraghi in area respinto da Kim.

5′ Primo spunto di Sottil che prova andare via sulla sinistra per poi mettere un pallone in mezzo all’area raccolto subito da Meret.

2′ Subito cartellino giallo per un giocatore del Napoli: Anguissa entra con il piede a martello su Quarta a centrocampo.

1′ Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

