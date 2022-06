La Fiorentina finisce nell’agenda di alcune holding americane, ma…

La Serie A è sempre più a stelle e strisce, terreno di conquista per fondi, holding e personaggi che hanno fatto fortuna negli Stati Uniti. Ne sa qualcosa anche la Fiorentina che, dal 2019, è finita nelle mani di Rocco Commisso, italiano di nascita, ma imprenditore che si è affermato dall’altra parte dell’Oceano.

E a proposito del club viola, sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che è finita da mesi nelle agende di alcune holding americane, così come la Sampdoria e il Napoli, ma al momento non è sul mercato. Di queste tre, ad essere in vendita c’è solo la Samp che sta cercando un rilancio dopo le vicende giudiziarie che hanno colpito e azzoppato Massimo Ferrero.