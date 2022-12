“La Fiorentina fino a due anni fa lottava per la salvezza, sono sorpreso da cosa è riuscito a fare Italiano”

Questo pomeriggio l’ex difensore di Spezia e Trapani Juan Ramos, attualmente in forza al Penarol, durante un collegamento con Radio Sportiva ha avuto modo di dare un suo personale commento sull’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano: l’uruguaiano classe ’96 ha fatto il suo esordio in Serie A proprio quando il tecnico siciliano era al comando dello Spezia. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Devo essere sincero e on mi aspettavo che il mister riuscisse ad arrivare subito Europa, certamente mi aspettavo che potesse fare con la Fiorentina, ma non cosi velocemente. So personalmente come lavora, le capacità che ha e l’intensità, e la grande passione, che mette ogni giorno nel suo lavoro. Sono veramente rimasto sorpreso che sia riuscito a prendere la Fiorentina ed in pochi mesi riuscire a riportarla in Europa dopo che l’anno precedente stava lottando per la salvezza. Vincenzo è un grande allenatore, ha la capacità e l’esperienza per migliorarsi”.