La Fiorentina firma una lettera per i diritti televisivi: “Che domani si decida definitivamente l’assegnazione tra Sky e DAZN, no a una nuova media company”

Secondo quanto riportato dalla Repubblica in edicola stamani, ci sarebbe anche la Fiorentina tra le società che hanno firmato la lettera inviata al presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino sulla questione dei diritti televisivi. La società viola, insieme a Atalanta, Inter, Juve, Lazio, Napoli e Verona chiederebbe che nell’assemblea in programma per domani si decida definitivamente sull’assegnazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A per il triennio 2021/2024. Questa la spiegazione: “Le ampie spiegazioni che Dazn e Sky hanno fornito alle associate nel corso dell’ultima assemblea hanno, a nostro avviso, consentito di fugare ogni dubbio nei club che quindi possono liberamente decidere senza ulteriore indugio”.

Per quanto riguarda il dialogo aperto coi fondi per la creazione di una nuova media company, i sette club chiudono in modo netto. Sottolineano come l’accordo quadro “non ha trovato il consenso con maggioranza qualificata” e quindi “questa opportunità di sviluppo non è allo stato più praticabile”.