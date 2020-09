La Fiorentina fissa il prezzo per Pezzella. L’argentino resta l’alternativa al sogno…

Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan prosegue la ricerca di un centrale difensivo per completare il reparto. Le attenzioni sono tutte rivolte in casa Fiorentina: Milenkovic resta il grande sogno, Pezzella la valida alternativa che a Stefano Pioli non dispiacerebbe. La Fiorentina avrebbe fissato il prezzo di Pezzella a 15 milioni di euro. Inoltre ci sarebbero stati dei contatti tra l’agente del giocatore e il club rossonero ma non è ancora partita una vera e propria trattativa. Tuttavia si legge che il gradimento totale di Pioli potrebbe non bastare per far diventare concreta quella che resta, al momento, solo un’idea. L’hedge fund Elliott, avrebbe infatti manifestato più di un dubbio su un eventuale investimento da 15 milioni di euro su un classe 1991. Nelle prossime ore è previsto un confronto con l’area tecnica per prendere una decisione definitiva sul centrale nativo di Bahia Blanca. Sullo sfondo resta il Valencia.

