La Fiorentina gioca al rialzo con Inter e Juve per Milenkovic: i 5 milioni extra chiesti dal club viola

Fasi calde per Nikola Milenkovic, come detto da un lato la speranza di Italiano nell’averlo ancora in rosa, dall’altro il pressing di Inter e Juventus, con i nerazzurri che l’hanno individuato come sostituto ideale di Skriniar se lo slovacco dovesse lasciare. E secondo Tuttosport la doppia attenzione sul serbo fa proprio il gioco della Fiorentina che da 15 milioni iniziali, ora ne vorrebbe 20, così da sfruttare la concorrenza tra le pretendenti e, nel caso, avere anche più budget da reinvestire.