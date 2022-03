In gergo tecnico si chiama “teaser”, ovvero un annuncio pubblicitario anonimo di forte impatto che cerca di suscitare curiosità e aspettativa nei confronti di un prodotto che verrà svelato solo successivamente.

Ad utilizzare questa tecnica, stavolta, ci ha pensato la Fiorentina, che dopo più di un anno di lavoro in gran segreto è pronta a ufficializzare il nuovo stemma del club nelle prossime settimane, forse già ad aprile.

Questo è quello che scrive stamani La Nazione che parla di un cambiamento epocale in arrivo, visto che quello oggi in vigore (che solo per quest’anno si affianca al logo introdotto dalla famiglia Pontello, usato per le maglie da gioco e alcuni prodotti di Kappa) è ormai in uso dalla stagione 1991/92, anche se non si tratterà di una vera rivoluzione.