La Fiorentina giocherà un’amichevole in Spagna nel precampionato… contro due ex. Ora è ufficiale

La Fiorentina giocherà un’amichevole d’eccezione nel precampionato, come già annunciato in esclusiva da Fiorentinanews.com (LEGGI QUI). Il 6 agosto, alle ore 21 spagnole, la Viola sarà ospitata allo stadio Benito Villamarin per un’amichevole contro il Real Betis Balompié di Siviglia.

Sarà un’occasione, oltre che per testare il proprio livello di preparazione contro squadre molto interessanti di campionati diversi, per incontrare nuovamente due ex viola rimasti molto legati a Firenze: nella fattispecie, Joaquin e Germán Pezzella. Una sfida intrigante, di due squadre sulla carta non troppo distanti, che si prepareranno ad affrontare l’ultimo match prima dell’inizio dei rispettivi campionati.

Di seguito, la comunicazione ufficiale del Real Betis su Twitter: