La Fiorentina, gli esterni d’attacco e un problema da risolvere

Uno dei problemi che ha incontrato sulla propria strada la Fiorentina nella passata stagione è stato il poco contributo degli esterni d’attacco in fase realizzativa.

Una tesi confermata anche da Riccardo Saponara nella conferenza stampa odierna: “Credo che sia oggettivo il fatto che avremmo potuto fare più gol. L’aspettativa di un incremento di reti è più che lecita. Italiano ci stimola molto in questo senso perché il suo gioco è incentrato sugli esterni”.

Nico Gonzalez ha segnato otto gol in tutte le competizioni: l’argentino è stato l’unico il cui contributo ha inciso, anche se poteva fare addirittura meglio. Saponara e Sotti sono andati in rete per tre volte a testa, mentre Ikoné e Callejon soltanto una.

Il totale dei gol realizzati dagli esterni è dunque pari a sedici, un numero che va sensibilmente aumentato per non doversi affidare troppo agli attaccanti centrali.