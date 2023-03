La Fiorentina guarda ad Udine per un colpo a parametro zero. La concorrenza dell’Inter e le valutazioni della dirigenza viola

Tra i giocatori di Serie A in scadenza di contratto, c’è anche il classe ’91 argentino dell’Udinese Roberto Pereyra. Sul jolly dell’Udinese da tempo la Fiorentina è vigile; la dirigenza viola è sulle tracce del giocatore, che può ricoprire sia il ruolo di mezzala che di trequartista. Pereyra ha nelle corde gol e assist, ed è un giocatore dinamico e di ottima tecnica.

La Fiorentina ha scelto di rinnovare il contratto del classe ’89 Bonaventura ed è alle prese con le valutazioni relative al futuro di Saponara, in scadenza il prossimo giugno. L’arrivo in estate di Sabiri e la presenza in rosa di Barak e Castrovilli, sono ulteriori ostacoli ad un eventuale approdo in viola del ‘Tucumano’.

Sul giocatore c’è da segnalare poi l’interesse dell’Inter, che si è mossa infatti con ampio anticipo con l’intenzione di chiudere un nuovo colpo a parametro zero in pieno stile Marotta. Con le strategie nerazzurre ancora da definire in maniera chiara, alla luce dei chiari di luna della stagione, per il Tucu continua a restare attenta ai possibili sviluppi anche la Fiorentina.