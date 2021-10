La Fiorentina guarda al post-Vlahovic: Cabral c’è, ma spunta anche un talento del River

Oltre alla questione Vlahovic, la Fiorentina sta lavorando anche per il mercato in entrata. Secondo La Nazione, per il reparto offensivo è da tenere in forte considerazione il nome di Julian Alvarez. Classe 2000 come Vlahovic, l’attaccante del River Plate sta incantando il Sud America e la valutazione da venti milioni di euro sarebbe tutto sommato abbordabile. Inoltre, il contratto in scadenza nel dicembre 2022 potrebbe ulteriormente ridurre l’investimento. In un’operazione del genere, giocherebbe un ruolo fondamentale il ds Nicolas Burdisso.

Oltre ad Alvarez, l’altro nome forte per l’attacco della Fiorentina è quello di Arthur Cabral. Il brasiliano potrebbe lasciare la Svizzera a gennaio e la Viola sarebbe in vantaggio su qualsiasi tipo di concorrenza: resta solo da capire se il Basilea è disponibile a trattare sulla base di 20/25 milioni.