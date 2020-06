La Fiorentina guarda anche al futuro: sfida con il Genoa per un giovanissimo talento

La Fiorentina si è sempre differenziata per un ottimo settore giovanile, in particolare a livello di Primavera. Quest’anno le cose sono andate un po’ peggio, anche se la squadra di Bigica era comunque riuscita a raggiungere la finale di Coppa Italia. La volontà di Commisso è comunque quella di valorizzare anche le formazioni più giovani, ed è per questo che la Fiorentina si sta muovendo per un vero e proprio gioiellino. Si tratta di Filippo Dodde, classe 2006 dell’Urbetevero che ha già attirato l’attenzione di tanti club importanti. Tra essi appunto la Fiorentina oltre che la Juve e il Genoa, con i rossoblu che secondo Gazzettaregionale.it sarebbero al momento in vantaggio. Ma la Fiorentina non demorde, decisa a rimanere vigile anche sugli atleti più giovani che, chissà, in futuro potrebbero diventare grandi campioni con la maglia viola. Fil

