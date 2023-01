La Fiorentina guarda anche in Francia per la difesa: piace Viti, ma la trattativa è in salita. I dettagli

In Italia sono sempre di più le squadre che stanno mostrando interesse per Mattia Viti, difensore classe 2002 ex Empoli e oggi al Nizza. Oltre a Lazio, Atalanta e Torino, il difensore mancino è finito nel mirino anche della Fiorentina di Commisso, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com.

L’agente del giovane centrale, Daniele Casciani, si è recato di recente al centro sportivo della Fiorentina. Nell’incontro coi dirigenti si è parlato di questa ipotesi, col giocatore che gradirebbe un ritorno in Italia dopo soli 6 mesi in Costa Azzurra e con Pradé e Barone che ora valuteranno il da farsi. Il giocatore non occuperebbe posto in lista, vista l’età e sarebbe un innesto anche strategico, oltre che di qualità e prospettiva.

Tuttavia, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, Viti non lascerà Nizza in questa sessione di mercato, salvo sorprese. Il difensore è stato tolto dal mercato dalla società della Costa d’Azzurra, dopo che non era neppure stato convocato di recente per le sfide con Lens e Montpellier. Oltretutto il difensore toscano è alla ricerca di maggiore spazio dopo le sole 9 presenze stagionali, e difficilmente si muoverebbe per fare la riserva. Vedremo se arriveranno novità su questo fronte.