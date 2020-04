La Fiorentina guarda ancora in casa della Roma: un olandese di ritorno dal prestito come obiettivo per la difesa

Non solo Florenzi. La Fiorentina potrebbe avere anche un altro obiettivo in casa Roma. Stiamo parlando di Rick Karsdorp, che come riporta calciomercato.it tornerà nella capitale dopo il prestito al Feyenoord. L’esterno classe ’95 non rientra però nei piani dei giallorossi, obbligati a trovare una nuova squadra al giocatore nel caso assai probabile in cui non si dovesse raggiungere un’intesa con la società di Rotterdam. In tale situazione si potrebbe dunque inserire la Fiorentina, anche se al momento la volontà di Karsdorp sembra quella di rimanere in Olanda.