La Fiorentina guarda in Brasile: nel mirino un talento del Fluminense

Il campo, ma non solo. La Fiorentina pensa anche al calciomercato in vista della prossima stagione. Il Corriere dello Sport-Stadio conferma l’indiscrezione proveniente dal Brasile, che vorrebbe il club viola interessato a Lucas Calegari, terzino destro del Fluminense. Il classe 2002 è una presenza stabile dell’Under 20 verdeoro e un anno fa ha prolungato il contratto con l’inserimento di una clausola rescissoria da quaranta milioni di euro. La precedente trattativa tra i due club per Pedro, però, farebbe ben sperare e inoltre, ci sarebbe un’autorizzazione a trattare con il Fluminense in vista del mercato estivo. L’entourage del giocatore sta lavorando alle pratiche per ottenere lo status da comunitario, un aspetto che faciliterebbe il suo approdo nel calcio europeo.