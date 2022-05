La Fiorentina scruta in Brasile per la difesa: piace Kuscevic del Palmeiras 

Secondo quanto riporta El Portal Deportivo, ci sarebbe anche la Fiorentina su Benjamín Kuscevic, difensore centrale cileno del Palmeiras classe 1996. Su di lui ci sarebbe l’interesse anche dell’Herta Berlino, con la società brasiliana che lo valuta 12 milioni di dollari (attualmente circa 1,18 milioni di euro).

La volontà del Palmeiras è però quella di scatenare un’asta in Europa per il giocatore, in modo da monetizzare il più possibile. Il suo contratto con il club di San Paolo scadrà nel dicembre 2025.