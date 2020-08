La Fiorentina guarda in casa del Torino e valuta un giovane ivoriano per la fascia

Un nuovo obiettivo per la fascia per la Fiorentina? Sembrerebbe di si, almeno secondo toronews.it che scrive di un interessamento dei viola per Christ Kouadio. L’esterno ivoriano classe 2000 si svincolerà dal Torino a breve, per poi cercare una nuova sistemazione. Tra le papabili destinazioni c’è appunto la Fiorentina, oltre a Parma e Genoa. Il Torino comunque vuole cercare fino all’ultimo di rinnovare il contratto al ragazzo, per cercare di non perderlo a zero.

