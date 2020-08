La Fiorentina guarda in casa Roma e punta uno dei migliori talenti del calcio italiano

Il Corriere dello Sport riporta come la Fiorentina abbia messo gli occhi su uno dei migliori talenti del calcio italiano: il classe 2001 Alessio Riccardi, jolly di centrocampo della Roma con la quale in questi anni in Primavera ha totalizzato 114 presenze, 35 gol e 16 assist (quest’anno 13 reti e 4 passaggi vincenti).

Con quattro o cinque milioni i viola possono assicurarselo anche se non sarà facile trattare con i giallorossi e battere la concorrenza della Juventus (c’era stato un flirt la scorsa stagione), del Sassuolo ma anche del nuovo Cagliari di Di Francesco.

I tempi per un cambio di maglia di Riccardi sembrano davvero maturi e Pradè è pronto a combattere per il capitano della Nazionale under 19 azzurra: vedremo quali saranno le prossime mosse su questo fronte.