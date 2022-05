La Fiorentina guarda in casa Verona per il centrocampo. Dopo Amrabat spunta il nome di Tameze

Nemmeno il tempo di realizzare la qualificazione alla Conference League, la Fiorentina è già al lavoro per costruire la rosa per la prossima stagione. In attesa di capire quale sarà il futuro di Lucas Torreira, per la mediana spunta il nome di Adrien Tameze, grande protagonista quest’anno dell’Hellas Verona di Igor Tudor. Come riporta il giornalista Niccolò Ceccarini sul proprio profilo twitter, il centrocampista camerunense è un’ipotesi che il club viola sta valutando in vista della prossima stagione.

Fiorentina, c’è anche Tameze tra le ipotesi per il centrocampo

— Niccolò Ceccarini (@NickCecca) May 26, 2022