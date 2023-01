La Fiorentina guarda in Colombia (e al Sudamericano) per rinforzare la mediana

La Fiorentina guarda in Colombia per rinforzare il proprio organico. Secondo quanto riportato da Carlos Aleman di WinsportsTV, il club viola sarebbe interessato al giovane talento del Bogota FC Gustavo Puerta. Il classe 2003 è anche il capitano della Colombia U20 al campionato Sudamericano che si sta disputando in questo periodo.

La Fiorentina tuttavia non è l’unica squadra che interessata a Puerta. Sul baby crack colombiano si sarebbero mosse prima Inter e Milan. Di ruolo centrocampista centrale, la sua valutazione si aggira attorno ai 350mila euro (fonte Transfermarkt).