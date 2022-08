La Fiorentina guarda in Francia per l’attacco: puntato un giovanissimo di un club in Europa League

La Fiorentina tiene d’occhio anche il calciomercato a livello giovanile e cerca pezzi pregiati in Francia. E non in un club qualsiasi. Come riporta il quotidiano L’Equipe, la società viola avrebbe presentato un’offerta al Nantes per Edoly Lukoki, campione di Francia con l’Under 19 dei Canaries.

Il 18enne è anche nel giro delle nazionali francesi giovanili, ma per ora non sembra rientrare nei piani dell’allenatore della prima squadra del Nantes, Kombouaré. La Fiorentina ci prova con il club dell’ex Lafont, con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’offerta sarebbe stata presentata nelle scorse ore.