La Fiorentina guarda in Spagna e per un talentuoso centrocampista si prepara addirittura a sfidare l’Arsenal

Nel prossimo mercato Daniele Pradè potrebbe tornare a guardare in Spagna, laddove nel 2012 pescò pedine importanti tra cui Borja Valero e Gonzalo Rodriguez. Stavolta però la squadra in questione non sarebbe il Villareal, bensì il Levante. Secondo la radio iberica Onda Cero, infatti, la Fiorentina ha dimostrato interesse per il centrocampista macedone Enis Bardhi. Il giocatore è dotato di un gran tiro dalla distanza, e il suo talento non è passato inosservato a una big inglese come l’Arsenal che ad oggi sarebbe l’unica ad aver fatto un’offerta concreta. Vedremo dunque se la Fiorentina riuscirà a battere la concorrenza per aggiudicarsi questo centrocampista che sembra promettere bene.

