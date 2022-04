La Fiorentina guarda in Turchia: viola su un compagno di Pulgar al Galatasaray

Il dovere di continuare a crescere. La al momento vissuto, ma guarda con molta attenzione al futuro, nella speranza di poter regalare ai propri tifosi palcoscenici più ambiziosi. Per questo motivo la dirigenza della Fiorentina continuano a seguire calciatori che possano migliorare la qualità dell’organico e al contempo portino esperienza in campo internazionale. Secondo i quotidiani turchi Takvim e Ajansporr, tra i giocatori che interessano particolarmente ai viola ci sarebbe il nome di Alexandru Cicaldau.

Il centrocampista romeno classe 97, che può alla sua età può gia vantare 22 presenze e tre reti con la maglia della nazionale romena, è attualmente un centrocampista del Galatasaray e ha una valutazione in doppia cifra: il suo cartellino si aggira attorno ai 10 milioni. Complici le pessime prestazioni degli ultimi mesi di Pulgar, in prestito dai viola al Gala, i rapporti con il club turco non sono dei migliori e quindi la trattativa sarà comunque complicata. A questo si aggiunge la concorrenza di un’altra squadra di Serie A: i viola dovranno battere la concorrenza della Sampdoria di Giampaolo, che negli ultimi mesi ha attenzionato il giocatore.