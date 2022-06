La Fiorentina guarda molto in casa dello Shakhtar: nel mirino c’è anche un difensore che ha già giocato in Serie A

Non c’è solo il pressing per Dodo o il presunto interesse su De Zerbi ma secondo La Gazzetta dello Sport la Fiorentina ha gli occhi anche su Marlon Santos da Silva Barbosa, più semplicemente Marlon, centrale dello Shakthar Donetsk ma reduce da tre stagioni al Sassuolo. Per lui valutazione in doppia cifra ma strada che potrebbe concretizzarsi eventualmente solo dopo l’addio di Milenkovic: resta comunque il dato oggettivo di un asse che si potrebbe creare con il club ucraino.