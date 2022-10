La Fiorentina guarda Pierozzi e tiene in stand by il rinnovo di Venuti. Per Saponara e Bonaventura se ne parla a fine stagione

Non solo Terracciano, ci sono altri rinnovi da discutere sul tavolo, se pur senza particolari emergenze: la situazione disegnata dal Corriere dello Sport-Stadio vede uno stallo crescente tra la Fiorentina e Lorenzo Venuti, il cui contratto comunque scadrà nel 2024. Sulla destra infatti la società viola vuole scoprire fino in fondo Niccolò Pierozzi, grande protagonista nella Reggina capolista in Serie B e a segno anche ieri. Per questo e anche per i buoni segnali trasmessi da Terzic, per il momento il rinnovo del valdarnese è in sospeso.

I più a ridosso scadenza invece sono Saponara e Bonaventura ma per entrambi un eventuale rinnovo ulteriore sarà discusso a fine stagione, in base a come sarà andata l’annata e anche alle sensazioni dei due, entrambi oltre i 30 anni.