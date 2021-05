La Fiorentina guarda verso Napoli per rinforzarsi. Si riapre la pista Boga

Nonostante sia ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina da pochissimi giorni, si fa un gran parlare dei giocatori richiesti da Rino Gattuso alla dirigenza viola per rinforzare la squadra.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono diversi i calciatori seguito dalla coppia formata da Joe Barone e Daniele Pradè. Il primo è Hysaj, che lascerà il Napoli da svincolato tra poche settimane: oltre all’albanese, nel club azzurro piacciono anche Ghoulam e Politano, conosciuti molto bene da Gattuso. Per il centrocampo prende quota il nome di Sensi, in uscita dall‘Inter: piace anche Boga, che nei giorni scorsi ha annunciato l’addio al Sassuolo. Occhi aperti anche su profili giovani: interessa Marcelo Weigandt, difensore argentino classe 2001 del Boca Juniors, attualmente in prestito al Gimnasia la Plata.