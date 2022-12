“La Fiorentina ha ancora prospettive europee, i viola devono guardare con ottimismo al 2023. Su Jovic dico che…”

Gianluigi Bagnulo, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Bruno Toscana toccando vari temi di casa viola: “Secondo me, Fiorentina ha ancora prospettive europee. Non mi aspettavo che la Serbia potesse dare nuova linfa vitale a Jovic, perché Mitrovic è un attaccante fortissimo e anche con Vlahovic fuori non c’erano chance per il centravanti gigliato. Amrabat invece si è confermato, se continua così si tratta di un valore aggiunto per la squadra di Italiano”.

Poi ha concluso: “Sono contento del ritorno di Castrovilli, al quale sono molto affezionato. Va protetto, ma guarderei con ottimismo al 2023 su tutti e tre i fronti”.