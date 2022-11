La Fiorentina ha bisogno di un altro centrocampo: un verdetto parziale ma negativo per Mandragora

Un po’ post Torreira, un po’ neo vice Amrabat, un po’ mezzala e un po’ mediano: tanto di qualcosa, poco di realmente concreto per Rolando Mandragora, giocatore scelto la scorsa estate per non far rimpiangere il non riscattato uruguaiano. Una missione non propriamente riuscita, come tante di quelle intraprese dalla Fiorentina sul mercato negli ultimi anni. Qualche uscita da ‘regista’, tra mille virgolette, qualcun’altra al fianco di Amrabat, ultimamente da mediano a due nel nuovo assetto di Italiano ma mai realmente convincente. Un cross fortunoso insaccatosi contro la Cremonese, una rete in Conference e un paio di legni ma non il giocatore da salto di qualità. E’ anche in quella zona che la Fiorentina avrebbe bisogno di una crescita sul mercato, magari già a gennaio. Sul classe ’97 il giudizio è inevitabilmente rimandato ma chissà che con altri punti di riferimento non possa trovare una sua utilità anche lui.