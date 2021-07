L’agente FIFA e uomo di mercato Fabrizio Ferrari ha parlato a tuttomercatoweb.com per fare il punto di quella che potrebbe essere la finestra di mercato appena cominciata. Queste le sue parole: “La Fiorentina credo sia la squadra che ha bisogno più di tutte di intervenire sul mercato. Ha già fatto molto cambiando allenatore per la seconda volta e rinunciato a giocatori come Borja Valero, Ribery e Caceres che si sono svincolati”.