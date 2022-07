La Fiorentina ha chiesto informazioni a Gattuso per un centrocampista… su cui punta molto anche la Lazio

La Fiorentina sembra essere interessata al centrocampista del Valencia Uros Racic. Secondo quanto riportato da El Gol Digital, la società viola avrebbe richiesto alcune informazioni al club allenato da Gennaro Gattuso per quanto riguarda il 24enne serbo.

La concorrenza per Racic è molto folta: ci sono squadre spagnole, tra cui l’Osasuna, ma anche l’Inter e, soprattutto, la Lazio. I più “vicini” al calciatore sarebbero i biancocelesti, tanto che Tare e la dirigenza intera stanno pensando di tentare il primo affondo entro breve. Per quanto riguarda la Fiorentina, niente di concreto, se non una semplice richiesta di informazioni.