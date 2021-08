La Fiorentina ha chiesto informazioni su Maggiore al suo procuratore, ma il futuro del giocatore dipenderà da un incontro già programmato

Tre squadre di Serie A sul centrocampista dello Spezia Giulio Maggiore: Torino, Bologna e Fiorentina. La società viola tramite Daniele Pradè ha chiesto informazioni per lui direttamente al suo procuratore Lucci, incontrato qualche giorno fa per parlare di Zappacosta. Il giocatore ha in programma un incontro con la società spezzina per discutere del rinnovo. Il suo futuro dipenderà molto dalla decisione sul possibile prolungamento del contratto. A riportarlo è La Nazione edizione La Spezia.