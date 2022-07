La Fiorentina ha chiuso il quarto acquisto e Firenze risponde con entusiasmo

Dopo aver completato la casella regista con Mandragora, la Fiorentina adesso può spuntare anche quella del terzino destro. Come vi abbiamo raccontato ieri, è fatta per Dodô: il brasiliano arriva dallo Shakthar Donetsk per 14.5 milioni di euro più 3 di bonus. Un colpaccio della dirigenza viola, considerando che un anno fa gli ucraini chiedevano il doppio.

Dopo la partenza di Odriozola, la società ha deciso di investire su un calciatore seguito da lungo tempo. Ma non finisce qua: oggi arriveranno a Firenze Luka Jovic e Pierluigi Gollini, gli altri due acquisti della Fiorentina finora. Il mercato non finirà qui, però le principali carenze sono state colmate.

E le mosse della società, almeno per il momento, starebbero convincendo i tifosi: come riportato da La Gazzetta dello Sport, la campagna abbonamenti è iniziata nel migliore dei modi. In appena tre giorni sono state infatti vendute già seimila tessere stagionali, una sorta di record.