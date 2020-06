La Fiorentina ha deciso: Castrovilli sarà il perno. In caso di offerta indecente, via libera alla cessione di Chiesa

Secondo quanto rivela Sky, non ci sono possibilità che sia Gaetano Castrovilli il sacrificio viola per la prossima estate. La Fiorentina, piuttosto, è entrata nell’ordine di idee di cedere il gioiello Federico Chiesa in caso di offerta indecente: dovrebbe essere l’esterno azzurro dunque l’unico vero cedibile, tra i big, nella rosa di Iachini. Per quanto riguarda il brillante centrocampista, Pradé e Commisso hanno chiarito più volte tutta l’intenzione di confermarlo e farne un perno della Fiorentina che verrà.

0 0 vote Article Rating