La Fiorentina ha deciso: via Dragowski. In arrivo proposte da club inglesi

Ha sorpreso la decisione di Vincenzo Italiano di schierare tra i pali della Fiorentina Bartlomiej Dragowski al posto di Pietro Terracciano. Una scelta che ha fatto sicuramente discutere, visto l’errore del portiere polacco in occasione del gol del vantaggio bianconero.

Secondo il Corriere Fiorentino, la prestazione di Dragowski allo Stadium segna probabilmente un punto di non ritorno nel rapporto con la Fiorentina. Al termine della stagione, sia per la stagione altalenante e piena di problemi fisici sia per il contratto in scadenza nel 2023, l’ex Jagellonia dirà addio al club di Rocco Commisso.

Sono diversi i club interessati a Dragowski, soprattutto dalla Premier League: si tratta di Southampton, Bournemouth, Tottenham e West Ham.