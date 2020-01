La Fiorentina ha deciso: via Pedro. Proposta del Gremio, ma lui…

Pedro lascerà la Fiorentina ed è possibile che sia un’operazione a titolo definitivo, in modo da poter finanziare l’assalto a Cutrone. L’ex gioiello del Fluminense ha ricevuto una proposta dal Gremio e lo stesso club viola ha ormai deciso di accettare l’offerta in doppia cifra a titolo definitiva. L’idea della Fiorentina, come scrive Alfredo Pedullà sul suo sito, è quella di versare quella cifra per coprire una parte del cartellino di Patrick Cutrone. Ora è lo stesso Pedro a prendere tempo, semplicemente perché vuole capire cosa accadrà al Flamengo in merito alla vicenda relativa al futuro di Gabigol.