“La Fiorentina ha fatto un errore a vendere Gilberto. A Firenze non gli è stato dato nè tempo nè fiducia”

In un’intervista a TMW ha parlato l’agente e esperto di calcio sudamericano Angelo Arquilla che è intervenuto in merito al passaggio dell’ex terzino della Fiorentina Gilberto al Benfica. Era stato lui a portarlo a Firenze. Queste le sue parole: “Il Benfica ha fatto un grande colpo. Alla Fiorentina non hanno dato tempo a Gilberto di ambientarsi e nemmeno la giusta fiducia. Era giovane e aveva vissuto solo a Rio. Poi ha dimostrato tanto, ci avevo visto bene quando ho segnalato il giocatore ad Angeloni e Sousa. A mio avviso avrebbero dovuto tenerlo. Ora può arrivare alla nazionale brasiliana”.

