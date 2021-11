“La Fiorentina ha i requisiti per lottare per un posto in Europa. Davanti i viola hanno giocatori importanti”

Il doppio ex di Fiorentina e Juventus Antonello Cuccureddu, a Radio Bruno ha parlato della sfida di sabato tra gigliati e bianconeri: “Credo che la Fiorentina stia giocando bene ed abbia un grandissimo centravanti come Vlahovic che è nel mirino di tante big, anche straniere. La Fiorentina in lotta per l’Europa? Ha i requisiti per farlo. Davanti ci sono giocatori importanti e la squadra non mi dispiace. Secondo me se la può giocare”.

Su Italiano ha affermato: “Lo stress nei grandi club è diverso, le società sono diverse, ma se uno ha qualità e capacità si vede: è il suo caso”.