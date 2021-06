La Fiorentina ha il sì di Sergio Oliveira, ma non è disposta a dare al Porto 20 milioni. Il punto sulla trattativa

La Fiorentina ha l’accordo con Sergio Oliveira, con il giocatore che ha già detto sì alla nuova possibile avventura a Firenze. Tra la richiesta del Porto e l’offerta del club viola però, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, rimane distanza. Una distanza che si potrebbe considerare importante visto che il club portoghese non si è mai mosso dalla prima richiesta di 20 milioni per il suo centrocampista.

La Fiorentina non è disposta a spendere quella cifra per Sergio Oliveira, non valutandolo così tanto. La società gigliata potrebbe arrivare a offrire al massimo 15 milioni, non di più. A fare la differenza, più che l’offerta viola, potrebbe essere la necessità del Porto di vendere per fare cassa riducendo la richiesta iniziale per il centrocampista.

Rimane distanza dunque, e se dal Portogallo le pretese per il giocatore non si abbassano, le possibilità di vedere Sergio Oliveira alla Fiorentina potrebbero ridursi drasticamente.