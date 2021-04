La Fiorentina ha il suo mister 65% e si chiama Dusan Vlahovic. Perché mister 65%? Per le sue reti sono valse due punti ogni tre fatti da questa squadra. Soltanto in quattro circostanze l’ex Partizan Belgrado ha realizzato gol inutili per smuovere la classifica.

Non solo, il serbo ha realizzato il 40% delle reti totali messe a segno dalla compagine viola. Dati che servono a capire quanto importante sia tenerlo in prospettiva futura.