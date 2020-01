La Fiorentina ha il suo nuovo difensore: tutto fatto per Igor

La Fiorentina ha finalmente trovato il suo nuovo difensore. Come riportato da Sky Sport, è stato trovato l’accordo con la Spal per l’arrivo di Igor. Il brasiliano, classe ’98, è un duttile jolly difensivo in grado di ricoprire più ruoli nel reparto arretrato. Igor si trasferisce alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto: operazione da circa 8-9 milioni di euro.