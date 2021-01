La Fiorentina ha in pugno Kokorin: c’è l’accordo con il giocatore e con lo Spartak Mosca, adesso manca solo un dettaglio

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio alla trasmissione Sky Calciomercato – L’originale, la trattativa tra Fiorentina e Spartak Mosca per l’approdo in viola di Aleksandr Kokorin sarebbe alle battute conclusive. Si sarebbe infatti raggiunto sia l’accordo con il giocatore che con la società russa. Adesso mancano solo alcuni dettagli che il calciatore deve risolvere con lo Spartak, legati al suo arrivo a parametro zero la scorsa estate. L’attaccante russo si trasferirà a Firenze a titolo definitivo per una cifra intorno ai 5 milioni. Si parla di un contratto di due anni e mezzo.

