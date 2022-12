La Fiorentina ha incontrato gli agenti di Bonaventura: si discute la possibile durata del nuovo contratto

La Fiorentina pensa ai rinnovi di contratto. Dopo la decisione su Lorenzo Venuti, che non rinnoverà con la società viola, adesso è il momento di Giacomo Bonaventura, il quale accordo è in scadenza a giugno 2023. Secondo quanto riportato dal giornalista di DAZN Orazio Accomando, le parti si sarebbero incontrate durante la sosta per il Mondiale per cercare una quadra. Adesso si cerca l’intesa sulla durata del nuovo contratto.