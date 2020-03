La Fiorentina ha innalzato un muro invalicabile per Castrovilli

L’ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, è stato il primo veramente a credere nelle qualità di Gaetano Castrovilli, tanto da lanciarlo subito tra i titolari all’inizio di questa stagione. “Montella mi ha insegnato a credere molto in me stesso” ha confessato lo stesso giocatore che è divenuto uno l’elemento viola ad aver attirato l’interesse maggiore da parte degli altri club.

Invano però, perché anche come sottolinea oggi il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina per lui ha innalzato un muro invalicabile. La società viola non vuole rinunciare al talento del centrocampista.