La Fiorentina ha le idee chiare con Italiano: Un lungo percorso insieme. L’appuntamento a fine campionato

La Fiorentina ha le idee chiare per il proprio futuro, almeno per quanto riguarda la panchina. L’intenzione, esplicitata chiaramente dal direttore sportivo viola, Daniele Pradè, dopo la vittoria ottenuta contro il Venezia, è quella di costruire un lungo percorso con Vincenzo Italiano.

Esiste un contratto firmato per la prossima stagione, esiste un’opzione per quella successiva, ma comunque a fine stagione un incontro ci sarà tra le parti e si proveranno a costruire basi ancora più solide.

Certo, per tenere stretto l’allenatore, la società viola uno sforzo comunque dovrà farlo. Non parliamo in termini economici, perché un adeguamento del compenso non è certo impossibile da dare. Parliamo di programmi tecnici che vadano nella direzione di un ulteriore rafforzamento del gruppo. Alcune operazioni, leggasi Ikone e Cabral, sono già state fatte a gennaio, ma in estate dovranno arrivare almeno altri due o tre elementi di valore ‘europeo’, sperando tra l’altro che la squadra riesca a centrare la qualificazione all’Europa o alla Conference League (anche se qualcuno sogna addirittura la Champions, ma quello sarebbe tutto un altro discorso).