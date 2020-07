La Fiorentina ha mezzo allenatore, cercasi l’altro mezzo. Andare oltre i colpi di c… è chiedere troppo?

Tralascio il commento sull’arbitro. Sul fatto che abbia inventato il rigore-vittoria per la Roma contro la Fiorentina, nessuno può avere dubbi. Siccome non è stato neanche insinuato il dubbio dal Var, è evidente che il risultato doveva essere quello. Nessun errore in questo caso.

Parliamo invece dei viola, perché queste ultime partite devono servire come base per il futuro. Hanno una buona fase difensiva ma ignorano totalmente quella offensiva. Se si intende confermare Iachini, che è un mezzo allenatore, occorre trovare l’altro mezzo che si occupi dell’attacco. Ribery, Kouame, Chiesa, Vlahovic, Cutrone: tutti in campo e neanche un tiro in porta.

Andare oltre i colpi di culo è chiedere troppo?

Allenatore: Iachini – 4 – La squadra mira solo a difendersi. Il centrocampo non filtra e non costruisce. Si salva solo la difesa. Tiene in campo Lirola nonostante dopo il fallo da rigore abbia la lucidità di un pugile all’ultimo round. Avrebbe altri due cambi a disposizione ma non sa che farsene.

